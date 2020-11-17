PKK, Erbilde 2 kişiyi kaçırdı
Verte Nahiye Kaymakamı Muslih Zırar, terör örgütü PKK'nın, Erbil'in Revanduz ilçesine bağlı Verte nahiyesinde 2 kişiyi kaçırdığını duyrdu.
GÜNDEM 17.11.2020, 20:24
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Zırar, PKK'nın dün Abdullah Sofi isimli bir kişiyi, bugün de onun kuzeni Hacı Sofi'yi kaçırdığını belirterek, "PKK'nın, farklı bahanelerle bölge halkına zarar verdiği bu tutumlarından rahatsızız." dedi.
Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) imzaladıkları terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma sonrası PKK, IKBY'de terör eylemlerini arttırmaya başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Duhok'ta Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğü duyurulmuştu.
IKBY Güvenlik Ajansı yaptığı açıklamada, PKK'lı 12 şüphelinin, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona üyelerine suikast düzenlemeyi planlarken tutuklandığını bildirmişti.
PKK 4 Kasım'da ise Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmış bir Peşmerge hayatını kaybetmiş, 3 Peşmerge yaralanmıştı.
4 Kasım'da PKK'nın Çemanke'de düzenlediği saldırısında, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaralamıştı.
PKK mensupları 5 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine saldırı düzenlemiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) imzaladıkları terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma sonrası PKK, IKBY'de terör eylemlerini arttırmaya başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Duhok'ta Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğü duyurulmuştu.
IKBY Güvenlik Ajansı yaptığı açıklamada, PKK'lı 12 şüphelinin, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona üyelerine suikast düzenlemeyi planlarken tutuklandığını bildirmişti.
PKK 4 Kasım'da ise Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmış bir Peşmerge hayatını kaybetmiş, 3 Peşmerge yaralanmıştı.
4 Kasım'da PKK'nın Çemanke'de düzenlediği saldırısında, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaralamıştı.
PKK mensupları 5 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine saldırı düzenlemiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
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