Piyasalarda korona endişesi: Tüketiciler tasarrufa yöneldi

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle çok sayıda sektörden dev isimlerin de aralarında olduğu şirketler ekonomik olarak zor günler geçirirken, piyasaları endişelendirecek bir veri daha açıklandı.

Çok sayıda şirket salgın sürecinde ekonomik darboğaza girdi. Krizi atlatamayan şirketler, ya konkordato ilan ediyor, ya iflas sürecine giriyor ya da küçülmeye gidiyor.

Koronavirüs salgını bu süreçte tüketicilerin davranışlarını da değiştirdi. Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin eğilimleri incelendiğinde tasarruf etme ihtimali endeksi ekimde 30,4'e ulaştı. Bu oran 2012'den bu yana en yüksek değer oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), aylık Tüketici Eğilim Anketi’ne göre ekimde tüketici güven endeksi 81,9 oldu. Tüketicilerin gelecek aylara ilişkin beklentilerine bakıldığında ise tasarruf etme ihtimallerinin dört aydır düzenli olarak yükseldiği görülüyor. Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi ise ekimde 30,4'e çıktı.

Endeksin geçen yılki en yüksek seviyesi 23,8 ile aralıkta, 2018'deki en yüksek seviyesi de 26,1 ile nisanda gerçekleşmişti.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, bu durumun salgının gidişatındaki olumsuzluklardan kaynaklandığını söyledi.

Arz ve talep koşullarındaki belirsizliğin artması, iş gücü kaybı gibi risklerin öne çıktığını belirten Ak, “Artık insanlar restorana gitmek, büyük otellerde tatil yapmak yerine evlerine çekilmeyi tercih ediyor. Bu durum kişilerin gelirleri içinde bazı harcama kalemlerinin yok olmasını sağladı. Bu tüketilemeyen gelirin de kimi gelir grupları için tasarrufa yönelme ihtimalini artırdığını söyleyebiliriz” dedi.

