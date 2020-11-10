Piyasa istifayı “olumlu” gördü

Borsa yüzde 3 yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatlarında büyük düşüşler görüldü. Dolar 8,52’lerden 8 liraya kadar gerilerken, avro da 10,14’ten 9,50’lere kadar çekildi. Gram altın 539 liradan 503 liraya gerilerken, çeyrekteki düşüş 60 lirayı buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Pazar akşamı sosyal medyadan yayınladığı istifa mesajının ardından piyasalar, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü tepki verdi. TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanırken, dolar 8,52 seviyesinden 8 lira seviyesine kadar geriledi. Avro da 10,14 seviyesinden 9,5092 seviyesine kadar çekildi. Uzmanlara göre, TL’deki değer kazancı, ekonomi ve para politikalarında değişim olacağı beklentisi nedeniyle gerçekleşti.

Dolar kurundaki düşüşe, ABD’de Biden’ın kazanmasının ardından küresel ölçekte altının onsunun yüzde 1,5 oranında gerilemesi de eklenince, gram altın fiyatlarında büyük düşüş görüldü. Geçen hafta 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün yüzde 6’yı aşan kayıpla 503 liraya kadar gerilerken, çeyrek altındaki düşüş 60 lirayı aştı. Cuma günü 885 liraya kadar çıkan çeyrek altın, 823 liradan işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Pazar akşamı sosyal medyadan yayınladığı istifa mesajının ardından piyasalar, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü tepki verdi. TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanırken, dolar 8,52 seviyesinden 8 lira seviyesine kadar geriledi. Avro da 10,14 seviyesinden 9,5092 seviyesine kadar çekildi. Uzmanlara göre, TL’deki değer kazancı ekonomi ve para politikalarında değişim olacağı beklentisi nedeniyle gerçekleşti. Dolar kurundaki düşüşe, ABD’de Biden’ın kazanmasının ardından küresel ölçekte altının onsunun yüzde 1,5 oranında gerilemesi de eklenince, gram altın fiyatlarında da büyük düşüş görüldü. Geçen hafta 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün yüzde 6’yı aşan kayıpla 503 liraya kadar gerilerken, çeyrek altındaki düşüş 60 lirayı aştı. Cuma günü 885 liraya kadar çıkan çeyrek altın 823 liradan işlem gördü.

