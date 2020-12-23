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Pirinçte ve çeltikte gümrük vergisi oranı düşürüldü
Pirinçte ve çeltikte gümrük vergisi oranı düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
GÜNDEM 23.12.2020, 09:28
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Cumhurbaşkanı kararıyla temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü.
Pirinçte yüzde 45 olan gümrük vergisi yüzde 15'e çeltikte ise yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
Pirinçte yüzde 45 olan gümrük vergisi yüzde 15'e çeltikte ise yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
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