Pınar Gültekin'in katil zanlısı vcı için müebbet hapis istendi
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
GÜNDEM 08.10.2020, 12:43
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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