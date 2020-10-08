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Pınar Gültekin'in katil zanlısı vcı için müebbet hapis istendi

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

GÜNDEM 08.10.2020, 12:43
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Pınar Gültekin'in katil zanlısı vcı için müebbet hapis istendi
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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