Piknik tüpü infilak etti! Deprem etkisi yapan patlamada yaralılar var
Konya''da 5 katlı bir apartmanın teras katında, piknik tüpünün infilak etmesi sonucu gerçekleşen olayda yaralılar var.
GÜNDEM 14.12.2020, 01:05
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Konya''da 5 katlı bir apartmanın teras katında, piknik tüpünün infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Beyşehir'deki bir apartmanın teras katında patlama meydana gelirken dairede bulunan Hasan T. (21),O.Y. (17) ve E.D. (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Patlamanın piknik tüplerinden sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, oturma odasındaki camların kırıldığı, parçalanan çerçeve ve kopan beton parçalarının da sokağa saçıldığı tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, evdeki tüplerin boş olduğunu, odada çakmak gazlarının da bulunduğunu belirledi, soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Beyşehir'deki bir apartmanın teras katında patlama meydana gelirken dairede bulunan Hasan T. (21),O.Y. (17) ve E.D. (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Patlamanın piknik tüplerinden sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, oturma odasındaki camların kırıldığı, parçalanan çerçeve ve kopan beton parçalarının da sokağa saçıldığı tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, evdeki tüplerin boş olduğunu, odada çakmak gazlarının da bulunduğunu belirledi, soruşturma sürüyor.
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