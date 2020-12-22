Pfizer'in kurucu ortağı ve aşıyı bulan Şahin'den kritik açıklama!
Geliştirdikleri koronavirüs aşıyla adını duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren virüsle alakalı önemli bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 22.12.2020, 07:25
Almanya'da Pfizer ortaklığında geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla adlarını tüm dünyaya duyuran BioNTech'in kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin,Alman Bild gazetesinin önemli açıklamalarda bulundu.
Bulunan aşı ile dünya ses getiren çalışmaya imza atan Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.
Ayrıca henüz koronavirüs aşısı olmadığını ve olmak istediğini de belirten Uğur Şahin, Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Bulunan aşı ile dünya ses getiren çalışmaya imza atan Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.
Ayrıca henüz koronavirüs aşısı olmadığını ve olmak istediğini de belirten Uğur Şahin, Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
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