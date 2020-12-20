Pfizer'in ardından Moderna'nın da dağıtımına başlandı

Yeni Tip Koronavirüse ( Kovid-19) karşı ABD'li Pfizier ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşının ardından yine ABD tarafından geliştirilen Moderna aşısının da dağıtımına başlandı. Aşı pazartesi günü sağlık merkezlerine ulaşması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) dün onayladığı Moderna firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısı hakkında bilgi veren aşı dağıtımı baş sorumlusu General Gustave Perna, aşının ilk etapta 3 bin 700’den fazla noktaya dağıtılmaya başlandığını söyledi.



Düzenlediği basın toplantısında Perna, Moderna firmasının, aşıları taşıyıcı firma McKesson’un depolarına gönderdiğini, paketleme ve yükleme işlemlerine başlandığını belirtti. Paketleme ve yüklemenin tamamlanmasının ardından taşıyıcı araçların yarın yola çıkması planlanıyor. Pazartesi günü itibariyle de aşılar ilgili sağlık merkezlerine ulaştırılmış olacak.

Ülke genelinde Corona virüsü pandemisinden en fazla etkilenen eyaletler arasındaki New York’un valisi Andrew Cuomo, “Şu an artık aşı ile COVID arasında bir yarış var” dedi. Cuomo’nun açıklamalarına göre gelecek hafta içinde New York’ta 346 bin doz aşı 292 farklı sağlık merkezine dağıtılmış olacak.

Pfizer, aşısının dağıtımının sorumluluğunu üstlendi ancak Moderna aşısının dağıtımı General Perna’nın liderliğinde yürütülen Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkililerince yürütülüyor.

Diğer taraftan, Pfizer-BioNTech aşısı -70 santigrat derecede en fazla 5 gün korunabilirken, Moderna aşısı standart buzdolaplarında bulunan derecede 30 gün boyunca saklanabiliyor.

