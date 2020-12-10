Pfizer ve BioNTech'e siber saldırı! Aşı sunumları ele geçirildi
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech firmasına düzenlene siber saldırıda koronavirüs aşısının sunum verilerinin ele geçirildiği öğrenildi.
GÜNDEM 10.12.2020, 03:49
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Avrupa İlaç Ajansına (EMA) siber saldırı düzenleyen hackerlerin Covid-19 aşısı sunum verilerine yasa dışı olarak erişim sağladığını bildirdi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in da kurucu ortağı olduğu şirket iki şirketin ortak açıklamasında, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech’in Covid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.
Pfizer ve BioNTech’ın açıklamasında, EMA’nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği de vurgulandı.
Öte yandan Avrupa Birliği’nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA’dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.
Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA’nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı.
Bu arada, BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.
EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.
Öte yandan, Covid-19’a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere’de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.
Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in da kurucu ortağı olduğu şirket iki şirketin ortak açıklamasında, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech’in Covid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.
Pfizer ve BioNTech’ın açıklamasında, EMA’nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği de vurgulandı.
Öte yandan Avrupa Birliği’nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA’dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.
Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA’nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı.
Bu arada, BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.
EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.
Öte yandan, Covid-19’a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere’de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.
Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.
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