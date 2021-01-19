Pfizer aşısı güvenli mi? 33 kişinin öldüğü Avrupa'dan analiz geldi

Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.Norveç'te 33 yaşlının Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını alevlendirdi. Bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

BBC'nin haberine göre; Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, NYTimes'a yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra ölen 33 kişinin çok ciddi hastalıklarının olduğunu ve aşı olmasalar da çok uzun bir süre daha yaşamalarının beklenmediğini söyledi.

Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, Kovid-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Norveç, meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

