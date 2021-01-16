Pfizer aşıları yetişmiyor: Teslimatta azalma yaşanacak
Norveçli sağlık yetkilileri, BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının teslimatında azalma yaşanacağını dile getirdi.
GÜNDEM 16.01.2021, 01:22
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Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveç’te teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu.
FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHI’den yapılan açıklamada, “Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer’ın üretim kapasitesini yılda 1,3’ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil” denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI’nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.
FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHI’den yapılan açıklamada, “Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer’ın üretim kapasitesini yılda 1,3’ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil” denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI’nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.
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