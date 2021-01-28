Pfizer, aşı şişelerindeki ekstra doz için ödeme istedi
Pfizer ilaç şirketi, koronavirüs aşılarında çıkan ekstra doz için ülkelerden para istemeye başlaması tartışmalara neden oldu.
GÜNDEM 28.01.2021, 00:08
İsveç'teki yetkililer, corona virüs aşıları için ABD'li ilaç şirketi Pfizer’a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri için ilaç devini ödeme yapmayı durdurduklarını açıkladı.
Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde, İsveç Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'ne Pfizer- BioNTech için şişe başına beş dozluk fiyata anlaşmalarına rağmen neden altı doz parası ödediklerini sorduğunu yazdı.
Bu yılın başında Pfizer-BioNTech’in beş dozluk aşı şişelerinden altı dozluk aşı çıktığı fark edilmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) söz konusu ekstra dozların kullanımını onaylamıştı.
Pfizer'a ise, sağlık çalışanlarındaki kafa karışıklığını önlemek amacıyla aşı şişelerindeki etiketlerde yer alan doz sayısını beşten altıya güncellemelerine izin verildi. Ancak, hali hazırda beş dozluk şişeler için Pfizer’la anlaşma yapan ülkeler, bu yeni dozlar için ücret ödemek zorunda kalacaklarını hesaba katmamıştı.
Bu ülkelerden biri olan İsveç, flakon başına yalnızca beş doz ödemeyi kabul ettiğini ve altıncı dozu çıkarmak için yeterli donanıma sahip olmadığını duyurdu.
Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde, İsveç Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'ne Pfizer- BioNTech için şişe başına beş dozluk fiyata anlaşmalarına rağmen neden altı doz parası ödediklerini sorduğunu yazdı.
Bu yılın başında Pfizer-BioNTech’in beş dozluk aşı şişelerinden altı dozluk aşı çıktığı fark edilmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) söz konusu ekstra dozların kullanımını onaylamıştı.
Pfizer'a ise, sağlık çalışanlarındaki kafa karışıklığını önlemek amacıyla aşı şişelerindeki etiketlerde yer alan doz sayısını beşten altıya güncellemelerine izin verildi. Ancak, hali hazırda beş dozluk şişeler için Pfizer’la anlaşma yapan ülkeler, bu yeni dozlar için ücret ödemek zorunda kalacaklarını hesaba katmamıştı.
Bu ülkelerden biri olan İsveç, flakon başına yalnızca beş doz ödemeyi kabul ettiğini ve altıncı dozu çıkarmak için yeterli donanıma sahip olmadığını duyurdu.
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