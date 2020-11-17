Pfizer, ABD'de aşı için pilot uygulamalarını başlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ( KOVİD-19) salgınına karşı aşı çalışması yürüten Pfizer geçtiğimiz hafta müjdeli haberi vermişti. Alman şirket BioNTech ile ortak geliştirilen çalışmanın ABD'de pilot uygulamaları başladı. Pfizer'den yapılan açıklamaya göre Kovid-19 aşısı için ABD'nin Rhode Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinde pilot uygulama programı hayata geçti.



Kovid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olan aşıyı geliştiren Pfizer tarafından yapılan pazar günkü açıklamada, "Bu pilot aşı uygulamasından elde edilen sonuçların, etkili Kovid-19 aşı programları hazırlanırken diğer ABD eyaletleri ve uluslararası hükümetler için model görevi göreceğini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Pilot uygulama için Rhode Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinin seçilmesinde ise nüfus çeşitliliği, aşılama altyapısı ve kentsel ve kırsal bölgelerdeki kişilere ulaşma ihtiyacındaki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Pfizer açıklamasında, bu dört eyaletin, pilot uygulama sayesinde aşı dozlarını diğer eyaletlerden daha erken almayacağı ve farklı bir değerlendirme yapılmayacağı da eklendi.



Pfizer aşısının, -70 derecede nakledilmesi ve saklanması gerekiyor. Uzmanlar, Pfizer'in aşısının dağıtımında depolama nedeniyle zorluklar yaşanabileceğini belirtiyor. Virüse karşı yüzde 94.5 oranında etkili aşı geliştirdiğini duyuran ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna ise ultra soğuk depolamaya ihtiyaç duymuyor.

Pfizer ve Moderna aşısı, virüse karşı bağışıklık sistemini harekete geçirmek için sentetik haberci RNA adı verilen yeni bir teknoloji kullanıyor.

Pfizer ve ortağı BioNTech, ABD hükümetine 100 milyon doz aşı sağlamak için 1.95 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada ilave 500 milyon doza kadar alma seçeneği de var.

