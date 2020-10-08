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PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.
GÜNDEM 08.10.2020, 21:09
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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 4 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kurul ayrıca, Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 4 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
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