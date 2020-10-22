PFDK'dan Gaziantep Teknik Direktörü'ne ceza! Sumudica'ya 4 maç yasak
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 4 maç ceza alarak Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarında takımının başında yer alamayacak.
GÜNDEM 22.10.2020, 21:27
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat vermesi sebebiyle Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verildi.
PFDK'dan yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
PFDK'dan yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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