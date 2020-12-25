Peynir ile kaşar peynirine zam! Zamlar vatandaşın cebini zorluyor

Sofralarımızın temel gıda maddelerinden biri olan peynire gelen zamlar market raflarına yansımaya başladı. Bir çok peynir türünde yüzde 15’e varan zamlar ile birlikte peynir fiyatları el yakıyor. Süt ve süt ürünlerine gelen zam ile birlikte peynir zammı da geldi.

Bu gece itibari ile market raflarına gelen zamlar el yakıyor. Peynir fiyatlarında yüzde 15 ila 35 arasında büyük zamlar söz konusu. Bazı peynir türlerinde yüzde 35’i aşan fiyat artışı mevcut.

Zamlar market raflarına böyle yansımaya başladı:



