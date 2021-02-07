Peygamberimize hakaret eden CHP’li belediye başkanına hapis cezası

CHP*li İzmir Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (S.A. V) hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz” yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından Karakayalı'ya tepki gelmişti ve gelen tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

Karakayalı, hakkında açılan davada 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.

