Petrol stokları azaldı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol verilerini açıkladı. ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin (yüzde 0,1) varil azalışla 488 milyon varile düştü. Beklenti ise 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,2 milyon varil olarak açıklandı. Yine aynı dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,5 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 233,6 milyon varile yükseldi. Amerika'nın petrol ihracatı 625 bin varil artarak 3,45 milyon varile çıktı.

