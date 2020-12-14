Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı!
Brent petrol yükselişini sürdürüyor. Petrol fiyatları yeni haftaya 50 doların üzerinde başladı.
GÜNDEM 14.12.2020, 10:13
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Petrolün varil fiyatı yükselişini sürdürüyor. Bu kapsamda petrol fiyatları yeni haftaya 50,50 dolardan işlem görerek başladı.
Haftanın son işlem günü 50,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 49,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili güne 1,06 artışla 50,50 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili 47,05 dolar bandında yer alıyor.
Amerika'da Pfizer ve BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının dün dağıtıma çıkan aşının bu hafta içi uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. Mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alması öngörülen Kanada'da ise 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatı tamamlandı.
Haftanın son işlem günü 50,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 49,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili güne 1,06 artışla 50,50 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili 47,05 dolar bandında yer alıyor.
Amerika'da Pfizer ve BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının dün dağıtıma çıkan aşının bu hafta içi uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. Mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alması öngörülen Kanada'da ise 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatı tamamlandı.
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