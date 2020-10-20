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Petr Cech futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Çek kaleci Petr Cech, 2019 yılında futbol hayatını noktalamıştı. Yıldız file bekçisi bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü
GÜNDEM 20.10.2020, 22:10
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Bir yıl önce futbol kariyerini noktalayan 38 yaşındaki eski kalecisi Petr Cech'i koronavirüs salgını nedeniyle futbola geri döndü. İngiliz devi Chelsea'nin 25 kişilik kadrosuna dahil edildi.
CChelsea'den yapılan açıklamada, Cech'in kadaroda yer almasının sebebi olarak koronavirüsten doğabilecek acil durum olarak açıklandı.
Efsane kaleci Petr Cech, son olarak İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giymişti. Çek kaleci, 2004-2015 yılları olmak üzere 11 yıl Chelsea'nin kalesini korudu.
CChelsea'den yapılan açıklamada, Cech'in kadaroda yer almasının sebebi olarak koronavirüsten doğabilecek acil durum olarak açıklandı.
Efsane kaleci Petr Cech, son olarak İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giymişti. Çek kaleci, 2004-2015 yılları olmak üzere 11 yıl Chelsea'nin kalesini korudu.
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