Peş peşe açıklamalar! Türkiye, Mısır ve İsrail ile yakınlaşacak mı?

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Türkiye ve dünya gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Büyük bir enerji kaynağının yer aldığı bölgeye dair gerçekleşen gerilimler ve olası yakınlaşmalar dikkatle takip ediliyor. Doğu Akdeniz denkleminde önümüzdeki süreçte gerçekleşebilecek yakınlaşmaların arasında Türkiye ile Mısır ilişkileri de yer alıyor. Zira Türkiye'den üç önemli ismin yakın zamanda yapmış olduğu açıklamalar da bu ihtimalin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.



Darbeci Sisi yönetiminin İhvan mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği zulümler vicdanları kanatırken Türkiye de yaşananlara tepki göstermişti.

2013 yılında Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye gerçekleştirilen darbe ve beraberindeki süreçte İhvan-ı Müslimin hareketine yönelik uygulanan zulümler Türkiye ile Mısır yönetimi arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler uzunca bir süredir sıfır noktasına yakın bir düzeyde seyrederken son günlerde Türkiye kanadından birbirinden önemli açıklamalar geliyor.

Mısır ile ilişkilerde artış olabileceğini gözler önüne seren açıklamaların ilki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na aitti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli sözler sarf eden Çavuşoğlu'nun değindiği konular arasında Mısır ile ilişkiler de vardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilere dair yapmış olduğu açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Mısır ile istihbarat düzeyinde görüşmeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Mısırla görüşülmüyor değil" dedi.

Doğu Akdeniz'de Mısır'ın içinde bulunduğu faaliyetleri değerlendiren Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığını hiçbir zaman ihlal etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan, Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılmasına ilişkin de konuştu.

Erdoğan konuya ilişkin olarak şu sözleri sarf etti:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye ile Mısır arasındaki iişkilere dair açıklamada bulunan isimler arasında yer aldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kalın, Mısır'ın yanı sıra işgalci siyonist İsrail rejimi ile de iş birliği yapılabileceğini dile getirdi.

Kalın, Mısır ve İsrail rejimi ile siyasi görüş ayrılıklarının olduğunu fakat bu durumun enerji konusunda iş birliği yapmanın önünde bir engel olmak zorunda olmadığını savundu.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun art arda gelen açıklamaları önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz denkleminde önemli gelişmeler olabileceğini gösteriyor.

Türkiye kanadından yapılan açıklamaların ardından gözler diğer taraflara çevrilirken olası açıklamalar merakla bekleniyor. Doğu Akdeniz'deki denklem çerçevesinde Mısır ve işgalci İsrail rejimi ile iş birliğine gidilmesi durumunda kamuoyunun duruma nasıl yaklaşacağı da ayrı bir merak konusu.

"Mısır burada esasen bizim haklarımıza saygılı davranmıştır. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi değil diye haksızlık yapmayalım. Dolayısıyla yarın Mısır'la da böyle bir anlaşma imzalarız ama gerçekçi olmak lazım. Bu anlaşmayı imzalayabilmemiz için siyasi ilişkilerin biraz düzelmesi lazım."

"Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür."

"Evet, bizim de şu anda İsrail ile, Mısır ile bazı siyasi görüş ayrılıklarımız var, ihtilaflarımız var. Bunlar enerji konusunda iş birliği yapmanın önüne illa da bir engel olmak zorunda değil. Çünkü hepimiz son tahlilde bu coğrafyanın bir parçasıyız, coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre bu gerçekler ışığında hareket etmemiz gerekir."

