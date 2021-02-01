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Pervin Buldan, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.
GÜNDEM 01.02.2021, 16:31
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
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