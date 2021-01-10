Perinçek'ten flaş açıklama! Darbe söylentileri hakkında ne dedi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde kamuoyunda tartışılan darbe söyletileri hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye kamuoyunda konuşulan darbe söylentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Perinçek, darbe söylentilerinin kasıtlı olduğunu belirtti.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Perinçek, şu ifadelere yer verdi:

"Gladyo’nun 15-16 Temmuz 2016 gecesi ezildiği bir Türkiye’de, darbe söylentileri kasıtlıdır.

Darbe söylentileri, Türkiye’nin iç cephesini hedef almaktadır.

Ne var ki, ABD’nin halini görüyorsunuz. ABD’de darbe olabilir, ancak ABD’nin Türkiye’de darbe yapma şansı bulunmuyor."

Gladyo’nun 15-16 Temmuz 2016 gecesi ezildiği bir Türkiye’de, darbe söylentileri kasıtlıdır. Darbe söylentileri, Türkiye’nin iç cephesini hedef almaktadır. Ne var ki, ABD’nin halini görüyorsunuz.ABD’de darbe olabilir, ancak ABD’nin Türkiye’de darbe yapma şansı bulunmuyor.

— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 10, 2021



Gladyo’nun 15-16 Temmuz 2016 gecesi ezildiği bir Türkiye’de, darbe söylentileri kasıtlıdır. Darbe söylentileri, Türkiye’nin iç cephesini hedef almaktadır. Ne var ki, ABD’nin halini görüyorsunuz.ABD’de darbe olabilir, ancak ABD’nin Türkiye’de darbe yapma şansı bulunmuyor. pushfn('ads'); — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 10, 2021

