Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler! "Bu atama Biden gibilere..."
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bağaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
GÜNDEM 06.01.2021, 01:34
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Boğaziçi Ünivesitesi'ne atanan yeni rektör hakkında AK Parti'yi eleştiren açıklamada bulundu.
Üniversitelerde rektörün öğretim kadrosu tarafından seçilmesi gerektiğini belirten Perinçek, "Mesele Melih Bulu meselesi değil. Üniversite rektörünü üniversite seçer. Bu kadar net. Yoksa ona üniversite denmez. Her üniversitenin kişiliği vardır. Onu bozmamak gerekir" diye konuştu.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama üzerinden ABD Başkanlığı'na yeni seçilen Joe Biden'a da değinen Perinçek, "Siz eğer üniversiteler kendi rektörünü seçme hakkı tanımazsanız PKK'ya, FETÖ'ye, Biden'a da çok güzel zemin hazırlarsınız" dedi.
Üniversitelerde rektörün öğretim kadrosu tarafından seçilmesi gerektiğini belirten Perinçek, "Mesele Melih Bulu meselesi değil. Üniversite rektörünü üniversite seçer. Bu kadar net. Yoksa ona üniversite denmez. Her üniversitenin kişiliği vardır. Onu bozmamak gerekir" diye konuştu.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama üzerinden ABD Başkanlığı'na yeni seçilen Joe Biden'a da değinen Perinçek, "Siz eğer üniversiteler kendi rektörünü seçme hakkı tanımazsanız PKK'ya, FETÖ'ye, Biden'a da çok güzel zemin hazırlarsınız" dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü