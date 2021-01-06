Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Boğaziçi Ünivesitesi'ne atanan yeni rektör hakkında AK Parti'yi eleştiren açıklamada bulundu.

Üniversitelerde rektörün öğretim kadrosu tarafından seçilmesi gerektiğini belirten Perinçek, "Mesele Melih Bulu meselesi değil. Üniversite rektörünü üniversite seçer. Bu kadar net. Yoksa ona üniversite denmez. Her üniversitenin kişiliği vardır. Onu bozmamak gerekir" diye konuştu.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama üzerinden ABD Başkanlığı'na yeni seçilen Joe Biden'a da değinen Perinçek, "Siz eğer üniversiteler kendi rektörünü seçme hakkı tanımazsanız PKK'ya, FETÖ'ye, Biden'a da çok güzel zemin hazırlarsınız" dedi.

