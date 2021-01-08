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Perinçek'ten dikkat çeken sözler! "Amerikan rüyası ve kabusu bitti"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında 'Amerikan rüyası bitti' ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 08.01.2021, 09:21
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un 'Nedir Ne Değildir' programına katıldı.
Canlı yayında ABD'nin dünya siyasetindeki etkisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Perinçek, "Amerikan rüyasının artık bittiğini söyleyebiliriz. Doların dolaşım alanı da daraldı ve dolar imparatorluğu çöktü. ABD'nin hükümetleri değiştirme gücünün sonuna gelindi" dedi.
Canlı yayında ABD'nin dünya siyasetindeki etkisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Perinçek, "Amerikan rüyasının artık bittiğini söyleyebiliriz. Doların dolaşım alanı da daraldı ve dolar imparatorluğu çöktü. ABD'nin hükümetleri değiştirme gücünün sonuna gelindi" dedi.
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