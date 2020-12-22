Perinçek'ten Çin aşısı açıklaması: Çalışmalar içindeyim, Koca ile görüşüyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iki gün önce “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.” çıkışında bulunmuştu.

Geçtiğimiz cuma akşamı Habertürk TV’de yayınlanan Enine Boyuna programında “Çin aşısı olacak mısınız? sorusuna, “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum” cevabını veren Perinçek, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” mesajını paylaşmıştı.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’ın telefonla arayıp, “Gerçekten Amerikan aşısı mı olacaksınız?” sorusuna Perinçek’ten tuhaf bir cevap geldi. Perinçek, “Tümüyle bireysel bir çözüm ürettim kendimce, ‘Bana Amerikancı cepheden gelen saldırılara karşı kalkan olarak Amerikan aşısı olacağım’ diye. Şaka tabii bu.” dedi.

Çin aşısına da övgüde bulunan Perinçek, “Çin aşısının Türkiye’ye ithali için gerekli çalışmaların da içindeyim. Sayın Sağlık Bakanımızla da bu konuda sürekli görüşme ve danışma halindeyiz. Elimden geleni de yapıyorum. Çin aşısı Türkiye için gereklidir. Amerikan aşısının sağlık açısından çok isabetli olmadığını da biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Perinçek, şunları söyledi:

Aslında Çin aşısının Pasteur geleneğinden gelen klasik ve güvenilir bir aşı olduğunu biliyoruz. Çin aşısının Türkiye’ye ithali için gerekli çalışmaların da içindeyim. Sayın Sağlık Bakanımızla da bu konuda sürekli görüşme ve danışma halindeyiz. Elimden geleni de yapıyorum. Çin aşısı Türkiye için gereklidir. Amerikan aşısının sağlık açısından çok isabetli olmadığını da biliyorum. O aşıdan olan hemşirelerden hayatlarını kaybedenler oldu. Amerika her alanda olduğu gibi, teknolojide de sağlık alanında da iflas etti.”

“Bana, Atlantik cephesinden, ABD ve İsrail merkezli o kadar çok hücum var ki bunları defetmek için bir yol buldum. ‘Beni sevsinler, artık hücum etmesinler’ diye bunu söyledim. Tümüyle bireysel bir çözüm ürettim kendimce, ‘Bana Amerikancı cepheden gelen saldırılara karşı kalkan olarak Amerikan aşısı olacağım’ diye. Şaka tabii bu. Orada, muhakemesini, sağduyusunu kaybetmiş bir sözde kamuoyu var. Atlantik’ten gelen rüzgârlara kendini kuru yaprak misali kaptırmış olanlara bir eleştiri ve dokundurma yaptım.

