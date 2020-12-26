Perinçek’in sözleri adliyeye taşındı: İftiralarından vazgeç

Tümtürk’ü dava eden Perinçek’in duruşması görüldü, erteleme kararı verildi. Perinçek’in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik “terörist” sözlerinden dolayı da Seyit Tümtürk şikâyetçi oldu. Adliye çıkışı açıklama yapan Tümtürk, “Biz Doğu Perinçek’i uyarıyoruz. Artık yalanlarından, iftiralarından vazgeçsin” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından televizyon kanallarında hedef gösterilen Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk geçtiğimiz gün hâkim karşısına çıktı. “Türkiye, Çin’den özür dilemelidir” diyen Perinçek’i eleştirdiği için dava edilen Seyit Tümtürk’e destek vermek için onlarca Doğu Türkistanlı adliye önünde toplandı. Tümtürk, geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik terörist açıklamalarını yapan Perinçek hakkında da suç duyurusunda bulundu.



Adliye çıkışında konuşan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, “Bugün Doğu Türkistanlılara Çin adına iftira atan, Çin’den aldığı emirlerle bizi Türk milleti ile düşman yapmaya çalışan Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundum. Perinçek’in yaptıkları suçtur. Kendisine olmayan bir rol biçen Çin ve Rusya’nın Sözcü’sü gibi davranan gayrimilli, gayriciddi hareketlerde bulunan Perinçek’in millette karşılığı da aldığı oy oranlarıyla ortadadır. “Türkiye Çin’den özür dilemelidir” dediği için kendisine söylediklerimden dolayı bana dava açmıştı. Bugün o dava da görüldü ve Şubat ayına ertelendi. Biz Doğu Perinçek’i bir kez uyarıyoruz. Artık yalanlarından, iftiralarından vazgeçsin. Perinçek, Doğu Türkistan’ı, bizleri hedef göstermesin” ifadelerini kullandı.

