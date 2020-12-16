Perinçek'in Çin sevdası bitmedi! Uygur Türkleri için hadsiz sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin zulmü altında büyük işkencelere maruz kalan Uygur Türkleri için maksadı aşan ifadeler kullandı.

Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanları PKK ile eş değer tutan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var. Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var. Bunlar bizim Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurşun sıktılar. Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da biliyor, Genelkurmay Başkanlığı da. Bunların hiçbiri iddia değil gerçek."

