Son Dakika
Perinçek'e Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Kısmen İktidar' adlı belgeselde Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'le ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti.
GÜNDEM 06.12.2020, 17:57
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için hazırlanan 'Kısmen İktidar' adlı belgesel sosyal medya platformu YouTube'da 300 bin izleyici ile buluşurken belgeselde tepki çeken açıklamalar yer aldı.
Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini söyleyen Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." diye konuştu.
Perinçek'in sözleri tartışmaya sebep olurken, Vatan Partisi liderine başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.
Baş sosyal medya hesabından, "Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım. İlk oyumu 61 seçiminde TİP'e verdim diyor, Aybar'ın konuşmasından etkilenmiş. 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962'de Genel Başkan oldu. (Özet, bu Zübüğü ciddiye almayın!)" paylaşımında bulundu.
Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini söyleyen Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." diye konuştu.
Perinçek'in sözleri tartışmaya sebep olurken, Vatan Partisi liderine başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.
Baş sosyal medya hesabından, "Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım. İlk oyumu 61 seçiminde TİP'e verdim diyor, Aybar'ın konuşmasından etkilenmiş. 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962'de Genel Başkan oldu. (Özet, bu Zübüğü ciddiye almayın!)" paylaşımında bulundu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Rizespor
|10
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|9
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Giresunspor
|12
|20
|6. Adana Demirspor
|10
|18
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|13. Ümraniye
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|22
|2. Tottenham
|10
|21
|3. Liverpool
|10
|21
|4. M. United
|10
|19
|5. Man City
|10
|18
|6. Leicester City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|10
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Real Madrid
|11
|20
|4. Villarreal
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Barcelona
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Eibar
|11
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Getafe
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|10
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü