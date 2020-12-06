Perinçek'e Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için hazırlanan 'Kısmen İktidar' adlı belgesel sosyal medya platformu YouTube'da 300 bin izleyici ile buluşurken belgeselde tepki çeken açıklamalar yer aldı.

Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini söyleyen Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." diye konuştu.

Perinçek'in sözleri tartışmaya sebep olurken, Vatan Partisi liderine başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.

Baş sosyal medya hesabından, "Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım. İlk oyumu 61 seçiminde TİP'e verdim diyor, Aybar'ın konuşmasından etkilenmiş. 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962'de Genel Başkan oldu. (Özet, bu Zübüğü ciddiye almayın!)" paylaşımında bulundu.

