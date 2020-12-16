Perinçek yine haddini aştı! Doğu Türkistan ile ilgili skandal ifadeler

Perinçek'ten, Uygur Türkleri hakkında flaş sözler! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından desteklendiğini ve Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığı yalanını ortaya attı.



AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakına destek veren Perinçek tepki çeken şu ifadeleri kullandı;

PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var.



Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var.

Bunlar bizim Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurşun sıktılar. Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da biliyor, Genelkurmay Başkanlığı da. Bunların hiçbiri iddia değil gerçek.



Kübra Par, Perinçek’in konuşmasının bir kısmında müdahale ederek “Sözleriniz tepki çekecek” dedi. Par, Perinçek'in sözlerine katılmadığının da altını çizdi. Perinçek de Par'ın sunduğu programa bir daha gelmeyeceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere katil Çin, Uygur Türklerine soykırım uyguluyor ve kamplarda milyonlarca masum insana eziyet ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, daha önce de benzer açıklamalarla Çin'in uygulamalarına destek çıkmıştı.

