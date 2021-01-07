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Perinçek şaşırtmadı! ABD darbesiyle indirilenleri Amerikancı ilan etti
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Arap Baharı kapsamında yaptığı paylaşımda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) hakkında yanıltıcı açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 07.01.2021, 15:31
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Arap Baharı'na dair yaptığı açıklamada yanlış algılara neden olan yanıltıcı bir paylaşım yaptı.
Twittter üzerinden yaptığı açıklamada Arap Baharı ile ortaya çıkan gelişmeler için yüzyıllık kurtuluş mücadelesi değerlendirmesi yapan Perinçek, Siyonist İsrail'e yakınlığıyla bilinen Abdülfettah Sisi tarafından darbeyle alaşağı edilen Mısır merkezli Müslüman Kardeşler olarak bilinen İhvan Teşkilatını Amerikancı ilan etti.
Amerikancı ve Siyonist İsrailci işbirlikçilerin darbesiyle yönetimden uzaklaştırılan Müslüman Kardeşler Teşkilatını Amerikan yanlısı olarak gösteren Perinçek, tepki çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, 'Mısır’da ABD işbirlikçisi 'İhvancı' yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin el birliğiyle önlendi."
Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, Mısır’da ABD işbirlikçisi İhvancı yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin elbirliğiyle önlendi.
— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 7, 2021
Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, Mısır’da ABD işbirlikçisi İhvancı yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin elbirliğiyle önlendi. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 7, 2021
Twittter üzerinden yaptığı açıklamada Arap Baharı ile ortaya çıkan gelişmeler için yüzyıllık kurtuluş mücadelesi değerlendirmesi yapan Perinçek, Siyonist İsrail'e yakınlığıyla bilinen Abdülfettah Sisi tarafından darbeyle alaşağı edilen Mısır merkezli Müslüman Kardeşler olarak bilinen İhvan Teşkilatını Amerikancı ilan etti.
Amerikancı ve Siyonist İsrailci işbirlikçilerin darbesiyle yönetimden uzaklaştırılan Müslüman Kardeşler Teşkilatını Amerikan yanlısı olarak gösteren Perinçek, tepki çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, 'Mısır’da ABD işbirlikçisi 'İhvancı' yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin el birliğiyle önlendi."
Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, Mısır’da ABD işbirlikçisi İhvancı yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin elbirliğiyle önlendi.
— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 7, 2021
Arap Baharı, yüzyıllık kurtuluş mücadelesinin canlanmasıdır, yeni atağıdır. Tunus’ta, Mısır’da ABD işbirlikçisi İhvancı yönetimler devrildi. Suriye, ABD emperyalizmine direndi. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planı bölge ülkelerinin elbirliğiyle önlendi. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 7, 2021
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