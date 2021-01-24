Perinçek Mahir Çayan ve Deniz Gemiş'i hedef aldı! Sol cepheyi kızdırdı

Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nde meydana gelen istifalar sonrasında Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşması sırasında partisinden istifa eden 108 kişiye tepki göstererek HDP'nin kapatılması üzerinden sol ideolojinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Esas olarak partinin HDP kapatılsın tavrına karşı koyan insanlardır. Onlar partimiz için ayak bağı. Parti programına karşı olduğu için haysiyet kuruluna verip atarız. Türk milleti kavramına karşı çıkmışlardır. Türk milleti olduğumuz için Kürdistan programını bozduk. "Türk Milletiyiz" kavramı bizim için vazgeçilmez kavram. 108 değil 108 bin kişi 'Türk milletiyiz' kavramına karşı çıksın hiç fark etmez, atarız. Burada partinin oybirliği kararı söz konusu. Vatan Partisi bu tür eğilimler çıktığı zaman onları eğitmeyi çalışır. En son 4-5 gün içinde 700 kişiyi topladım zoom üzerinden. Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Orada bizim duruşumuz son derece önemlidir. Ben 1968 gençlik hareketinin lideriyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım."

