Pentagon’da tansiyon yükseldi!
Pentagon'da tansiyon yükseldi. Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alması sonrası istifalar peş peşe gelirken ABD Genelkurmay Başkanı Milley’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
GÜNDEM 13.11.2020, 12:25
ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almasının ardından bakanlıktan istifalar art arda gelmeye başladı.
Son olarak Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson istifasını sundu ve yerine Anthony Tata getirildi.
Pentago ayrıca Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiğini duyurdu.
Pentagon’daki bu çalkantılı sürecin ortasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den dikkat çeken açıklamalar geldi.
CNN’in haberine göre Milley, Pentagon’daki değişiklikler üzerinden anayasaya olan bağlılığını açıkça ortaya koydu.
General Milley, "Bir krala veya bir kraliçeye, bir zorba (tiran) veya bir diktatöre yemin etmiyoruz. Bir bireye yemin etmiyoruz... Anayasaya yemin ediyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Ordusu müzesinin açılışında konuşan Milley, bu mesajıyla Esper'in yerine Savunma Bakanlığı görevine vekil olarak atanan Christopher C. Miller’in yanında duracakları mesajını verdi.
Miller ise, Milley’e konuşmasının ardından şu sözlerle takıldı:
"Burada sarf ettiğiniz birkaç kelime ile yeni gelecek kişi adına çıtayı çok yükseğe çıkarmanızdan ötürü teşekkürler. Sanırım açıklamanız için söyleyeceğim tek şey amin, bravo size."
Son olarak Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson istifasını sundu ve yerine Anthony Tata getirildi.
Pentago ayrıca Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiğini duyurdu.
Pentagon’daki bu çalkantılı sürecin ortasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den dikkat çeken açıklamalar geldi.
CNN’in haberine göre Milley, Pentagon’daki değişiklikler üzerinden anayasaya olan bağlılığını açıkça ortaya koydu.
General Milley, "Bir krala veya bir kraliçeye, bir zorba (tiran) veya bir diktatöre yemin etmiyoruz. Bir bireye yemin etmiyoruz... Anayasaya yemin ediyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Ordusu müzesinin açılışında konuşan Milley, bu mesajıyla Esper'in yerine Savunma Bakanlığı görevine vekil olarak atanan Christopher C. Miller’in yanında duracakları mesajını verdi.
Miller ise, Milley’e konuşmasının ardından şu sözlerle takıldı:
"Burada sarf ettiğiniz birkaç kelime ile yeni gelecek kişi adına çıtayı çok yükseğe çıkarmanızdan ötürü teşekkürler. Sanırım açıklamanız için söyleyeceğim tek şey amin, bravo size."
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