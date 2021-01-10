Pence'den Trump'a bir darbe daha!
Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 'göreve başlama ve devir teslim töreni'ne mevcut ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağı açıklandı.
GÜNDEM 10.01.2021, 19:33
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ABD'li ulusal televizyon kanalı NBC, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yakın bir kaynağa dayandırdığı bugünkü haberinde, Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ‘göreve başlama ve devir teslim törenine’ Pence’in katılacağını açıkladı.
20 Ocak’ta yapılması planlanan devir teslim törenine, mevcut Başkan Donald Trump katılmayacağını açıklamış ve bu karara Seçilmiş Başkan Joe Biden ise “Üzerinde anlaştığımız birkaç şeyden biri” yorumunu yapmıştı.
Pence, Trump taraftarlarının 6 Ocak’taki temsilciler meclisi baskınında, kongredeki Seçici Kurul oylarını sayma rolü nedeniyle başkan tarafından eleştirilmiş ve Trump destekçileri oylar sayılırken binayı bastığında ABD Kongre Binası'nda mahsur kalan insanlardan biri olmuştu. Binanın güvenli hale getirilmesinin ardından Seçici Kurul oylarını sayma işlemine devam edilmesini sağlayan Pence’in bu tutumu sayesinde Joe Biden’ın başkanlığı meclis tarafından tescillenmişti.
Geçmişte üç ABD başkanı; 1801'de John Adams, 1829'da John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson haleflerinin göreve başlama törenine katılmayan başkanlardı.
20 Ocak’ta yapılması planlanan devir teslim törenine, mevcut Başkan Donald Trump katılmayacağını açıklamış ve bu karara Seçilmiş Başkan Joe Biden ise “Üzerinde anlaştığımız birkaç şeyden biri” yorumunu yapmıştı.
Pence, Trump taraftarlarının 6 Ocak’taki temsilciler meclisi baskınında, kongredeki Seçici Kurul oylarını sayma rolü nedeniyle başkan tarafından eleştirilmiş ve Trump destekçileri oylar sayılırken binayı bastığında ABD Kongre Binası'nda mahsur kalan insanlardan biri olmuştu. Binanın güvenli hale getirilmesinin ardından Seçici Kurul oylarını sayma işlemine devam edilmesini sağlayan Pence’in bu tutumu sayesinde Joe Biden’ın başkanlığı meclis tarafından tescillenmişti.
Geçmişte üç ABD başkanı; 1801'de John Adams, 1829'da John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson haleflerinin göreve başlama törenine katılmayan başkanlardı.
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