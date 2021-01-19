Pelosi’nin çalınan bilgisayarının Rusya’ya satılacağı iddiası

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre binasına yönelik baskının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Baskın sırasında Riley June Williams adlı bir ABD Başkanı Donald Trump destekçisinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin laptopunu çalarak Rusya’ya satmayı planladığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan ise, Williams’ın eski erkek arkadaşı. Williams’ın eski sevgilisinin iddiasına göre, 22 yaşındaki Williams, Pelosi’nin bilgisayarını Rusya’daki bir arkadaşına göndermeyi planlarken, Rusya’daki arkadaşının ise bilgisayarı Rus İstihbarat Servisi’ne teslim edecekti. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddiayı araştırıyor.

Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle ceza alması beklenen Williams “casusluk” ve “vatana ihanet” suçlaması ile karşı karşıya kalabilir. Williams’tan olayın ardından haber alınamazken annesi, Williams’ın çantasını hazırlayıp evi terk ettiğini söyledi. FBI ise, konuya ilişkin açıklamasında, Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşayan Williams’ın kayıtlı adreste olmadığı, telefon numarasından ulaşılamadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı duyuruldu.

