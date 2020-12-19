Pelkas'ın golü ofsayta takıldı

Fenerbahçe'nin golü ofsayt bayrağına takıldı. Fenerbahçe'nin geride olduğu 66. dakikada Pelkas'la golü buldu. Tarık Ongun ise ofsayt gerekçesiyle bayrağını havaya kaldırmıştı. Golü iptal eden Cüneyt Çakır ise VAR kontrolünü bekledi ve daha sonra oradan da gelen onayla golü iptal etti.

Yayıncı kuruluş Beinsports'un daha sonra ofsayt çizgisinin çekildiği anı vermesiyle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti.

