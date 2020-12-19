Pelkas'ın golü ofsayta takıldı
Gaziantep FK deplasmanında zorlu bir maç çıkaran Fenerbahçe 2-1 mağlup olduğu 66. dakikada Pelkas'la golü buldu ancak ofsayt bayrağına takıldı
GÜNDEM 19.12.2020, 21:20
2
Fenerbahçe'nin golü ofsayt bayrağına takıldı. Fenerbahçe'nin geride olduğu 66. dakikada Pelkas'la golü buldu. Tarık Ongun ise ofsayt gerekçesiyle bayrağını havaya kaldırmıştı. Golü iptal eden Cüneyt Çakır ise VAR kontrolünü bekledi ve daha sonra oradan da gelen onayla golü iptal etti.
Yayıncı kuruluş Beinsports'un daha sonra ofsayt çizgisinin çekildiği anı vermesiyle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti.
Yayıncı kuruluş Beinsports'un daha sonra ofsayt çizgisinin çekildiği anı vermesiyle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|14
|15
|12. Balıkesirspor
|14
|15
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|14
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Getafe
|12
|13
|18. Real Valladolid
|13
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü