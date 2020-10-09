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Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas İstanbul'a olan hayranlığı ile ön plana çıktı.
GÜNDEM 09.10.2020, 22:27
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Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Dimitris Pelkas'ın transferinde İstanbul'un etkili rol oynadığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.
Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı için de Ataşehir'e gitmişti. Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" demişti.
PAOK formasıyla şampiyonluk yaşayan Pelkas, Selanik ekibinde adeta bir efsane muamelesi görüyordu. Arkasından da çok iyi sözler söylendi.
Takvim'in haberine göre; Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.
Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı için de Ataşehir'e gitmişti. Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" demişti.
PAOK formasıyla şampiyonluk yaşayan Pelkas, Selanik ekibinde adeta bir efsane muamelesi görüyordu. Arkasından da çok iyi sözler söylendi.
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