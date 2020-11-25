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Pele'den duygusal Maradona mesajı

Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento yani Pele, futbol tarihinde sık sık hangisi daha iyi rekabetiyle karşı karşıya geldiği Maradona hakkında bir mesaj yayımladı.

GÜNDEM 25.11.2020, 20:54
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Pele'den duygusal Maradona mesajı
Futbol dünyası Arjantinli efsane oyuncu Diego Armando Maradona'nı ölüm haberiyle sarsıldı. Sevenleri tarafından anılan Maradona'yı Pele de unutmadı. Aynı dönemde oynamamalarına rağmen Maradona ile sık sık futbol otoriteleri tarafından hangisi daha iyi rekabetiyle karşı karşıya gelen Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından Maradona'nın ölümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.
Pele, çok üzücü bir haber aldığını belirterek, "Harika bir arkadaşı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Hala söylenecek çok şey var ama şimdilik Allah aile üyelerine güç versin. Umarım bir gün gökyüzünde birlikte top oynayabiliriz." dedi.
Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic. twitter.com/6Li76HTikA
— Pelé (@Pele) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic. twitter.com/6Li76HTikA pushfn('ads'); — Pelé (@Pele) November 25, 2020
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