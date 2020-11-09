Pedro Henrique, Kayserispor ve taraftarlarından özür diledi

Hes Kablo Kayserispor’un Hatayspor ile karşılaştığı maçın 54. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür diledi. İngilizce bir yazı yayınlayan Brezilyalı futbolcu, "Forgiveness to all fans & teammates. Not only in good times, I will be with you anytime!! All RESPECT for you guys and sorry again" (Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum) paylaşımında bulundu.



Sezonun geride kalan kısmında 4 kez forma giyen Pedro Henrique beklentilerin uzağında kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Henrique geride bıraktığımız sezon 28 karşılaşmada 10 gol atıp 1 asist yapmıştı.



2019-20 sezonunun öncesinde Hes Kablo Kayserispor’a transfer olan Pedro Henrique, 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

