Payizone, pazaryeri çözümleri sunmaya başladı

İnternetten satış yapabilmek için ihtiyaç duyulan mağaza ve ödeme alt yapısını tek çatı altında toplayan payizone, bireysel satıcıların yoğun ilgisini çekti. 2020 yılının ilk çeyreğinde kurulan firma, 5.000 aktif mağazaya ulaşarak pazardaki yerini sağlamlaştırdı.

Payizone kurucu ortaklarından Korhan Erdoğan, “Daha önceleri e-ticaret sektörüne dev firmalar ev sahipliği yapıyordu. Ancak sosyal medya kullanımının yaygınlaşması sonucunda orta ve küçük satıcıların aktif olduğu bir alışveriş yapısı evrildi. Payizone olarak biz bu kitlenin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yola çıktık.” dedi.



İnternet üzerinden ürün listeleyip, link ile ödeme alınabilmesine olanak sağlayan girişim, ücretsiz mağaza alt yapısı da sunmakta. Bireysel sanal pos’a ihtiyaç duyan satıcıların yoğun ilgisini çeken payizone, ürün ve servislerini genişleterek kurumsal sanal pos ihtiyaçlarınada cevap verebilir hale geldi.

Bireysel ve kurumsal üyelik kabul eden Payizone, ekonomi için hem makro, hem de mikro ölçekte katkı sağlamakta.



Son yasal düzenleme ile internetten yapılan satışlara getirilen vergi muafiyeti konusuna deyinen Erdoğan, “Bu gibi düzenlemelerin sektöre yön vereceğini ve bireysel satıcıların ev ekonomisine katkıda bulunarak ekonomik dönüşüme fayda sağlayacığına inanıyorum. Payizone olarak bu gelişim ve dönüşüm hareketine imkan sağlayarak destekçileri olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



• Ücretsiz başvuru yaparak, mağazanızı açabilir,• Tek bir tık ile ödeme isteği gönderebilirsiniz.• API ile web sitelerine ve mobil uygulamalara entegre olabilirsiniz.• Tüm kredi kartlarından taksitli ve peşin satışlar yapabilir,• Ürünlerinizi ekleyerek, ücretsiz mağazanızda listeyerek satış yapabilirsiniz.

Kurumsal başvurularda ertesi gün ödemeli sanal pos hizmeti sağlayan payizone, en uygun komisyon tekliflerini sunarak bu alandada etkinliğini arttırmak istiyor.Advertorial

