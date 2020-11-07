Payitaht Abdülhamid'in 125. bölüm fragmanı yayınlandı!

Payitaht "Abdülhamid" dizisi 124. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları beğeniyle izlenilen Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak olaylara sahne oldu.

Sevilen dizide gözler şimdi 125. yeni bölüm fragmanında.

Payitaht Abdülhamid’in 125. bölümünde ise neler olacak?

5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kim?

Abdülhamid devleti yıkmaya çalışan gizli teşkilatı yok edebilecek mi?

Ahmed Celaleddin Paşa, Abdülhamid Han'a ihanet mi ediyor?

Bidar Sultan sonunda Fatma’nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi?

Hepsi ve daha fazlası 27 Kasım Cuma saat 20.00'de TRT1'de



TRT 1'de ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılını anlatıyor.



Payitaht Abdülhamid Cuma akşamları saat 20:00'da TRT 1'de ekrana geliyor.



- Bülent İnal (Abdülhamid)

- Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan)

- Hakan Boyav (Mahmud Paşa)

- Selen Öztürk (Seniha Sultan)

- Saygın Soysal (Theodor Herzl)

- Ezgi Eyüboğlu (Ahsen)

- Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)

- Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)

- Gözde Kaya (Hatice Sultan)

- Duygu Gürcan (Naime Sultan)

- Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa)

- Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso)

- Kaan Turgut (Sabahattin)

- Elif Özkul (Fehime Sultan)

- İbrahim Kendirci (Yusuf)

- Aydın Sigalı (Osman Paşa)

- Fatih Sevdi (İzzet Paşa)

- Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)

- Volkan Keskin (Murad)

- Taner Ertürkler (Selim Paşa)

- Cemre Baysel (Firuze)

- Nik Xhelilaj (Marco)

- Kevork Malıkyan (Parvus)

- Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl)

- Güzide Arslan (Dilşat)

- Leya Kırşan (Güzide)

- Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman)

- Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam)

- Ercüment Fidan (Lord William)

