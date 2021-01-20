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Payitaht Abdülhamid yeni fragmanı...TRT1 20 Ocak Pazartes yayın akışı!
TRT 1'in en çok sevilen ve izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'de bugün sürgün günlerinin acı dolu hikayesi yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak
GÜNDEM 20.01.2021, 09:35
Payitaht Abdülhamid bu akşam 135. Bölüm ile TRT ekranlarında olacak.
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Payitaht "Abdülhamid"
03:15 52 Hafta
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Payitaht "Abdülhamid"
03:15 52 Hafta
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.
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