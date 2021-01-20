Payitaht Abdülhamid yeni fragmanı! TRT1 20 Ocak Pazartesİ yayın akışı!

Payitaht Abdülhamid bu akşam 135. Bölüm ile TRT1 ekranlarında olacak.

TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Payitaht "Abdülhamid"

03:15 52 Hafta

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman’ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan’ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan’ın kaderini Saliha’ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan’ı kaybedecektir.

