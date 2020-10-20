Payitaht Abdülhamid senaristinden

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid’in senaristi Uğur Uzunok, dizinin bir bölümünde şair Mehmet Akif Ersoy’a “mason” göndermesi yapıldığına yönelik iddialara açıklık getirdi.

Uzunok, konu hakkında yaptığı açıklamasını Karar yazarı Akif Beki ile paylaştı. Beki’nin aktardığına göre açıklama şöyle:



Tarihçi Murat Bardakçı’nın geçen yıl kaleme aldığı “Âkif’in 108 sene aradan sonra şimdi gündeme gelen yazısının aslı budur!” başlıklı yazısında “Yıldız’daki Baykuş” ifadesini Mehmet Akif Ersoy’un kullandığı aktarılmıştı.

Bardakçı’nın yazısının ilgili kısmı şöyleydi:



Dizinin bir bölümünde maske ve cübbe giymiş “Mason Locasının” lideri, Abdülhamid’den bahsederken Yıldız Sarayı kastedilerek “Yıldız’daki Baykuş” ifadesini sürekli olarak tekrarlamıştı. Bu ifade ile “Mason” diye kastedilen ismin İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy olduğu öne sürülmüştü.

Payitaht Abdülhamid dizimizde, Masonların işlendiği bir sahnemizde yüzü kapalı bir karakterin Mehmet Akif olduğuna dair hükme varan Birgün Gazetesi, “yıldızdaki baykuş” ifadesiyle bunu delillendiriyor. Sahnenin devamı izlendiğinde, o lafı söyleyenin kim olduğu ayan beyan ortaya çıkıyor. Birçok mecra tarafından doğruluğu araştırılmadan kullanılan bu habere inanıp, yorum yapanlar olduğunu görmek bizi üzüyor. Abdülhamid Han hakkında “baykuş” ifadesini sadece Mehmet Akif kullanmamıştır.

Mahmut Şevket Paşa’nın ses kaydı mevcuttur (1909) , yine 1908’de çıkan İttihad Terakki Gazetesinde aynı ifadeye rastlıyoruz, yine Tahsin Uzer’in ifadelerinde “baykuş” kelimesi geçiyor (1909). Mehmet Akif ise Asım isimli kitabında, manzum bir eserde “Baykuş” ifadesini kullanıyor. Kitap 1924’te basılıyor. Yine aynı şiirde Cihan Harbi’nden bahsediliyor. Akif o manzumesini yazdığında Sultan Abdülhamid tahtında bile değil. Yani bu belgeler göstermektedir ki, o ifade Mehmet Akif’in bulduğu, söylediği bir ifade değildir. O dönem Sultan Abdülhamid’in muhaliflerince “baykuş” kelimesi bir kod isim olarak kullanılmış. Biz de sık sık bu kod isimleri Sultan Abdülhamid’in muhaliflerince dizide kullandık.

İfadenin Mehmet Akif ile ilişkilendirilmesi tamamen haberi yapanların hayal ürünüdür. Mehmet Akif Ersoy hakkında hala tek drama olan, TRT için bir mini dizinin senaristliğini yapmış, “Mehmet Akif Dönüyor” isimli tiyatro oyununun yazarlığını yapmış birisinin Mehmet Akif’i yer almadığı bir yapılanma içinde göstermesi olağan da değildir. Şimdi, Payitaht Abdülhamid’i Mehmet Akif üzerinden karalamak isteyenlerin oyunlarına alet olan birçok kişi görmekteyiz. Biz yaptığımız işten eminiz. Dramanın verdiği imkanlarla tarihin mühim dönemlerini anlatmaya çalışan Payitaht Abdülhamid dizisiyle Mehmet Akif’i kavga ettirmenin dizide anlattığımız hakikatleri örtme çabası olduğunu düşünüyoruz.

Abdülhamid’in iktidar senelerinde memleketin hemen her münevveri gibi Mehmed Âkif de padişaha ve padişahın ‘istibdat’ yani ‘baskı’ diye isimlendirilen mutlak idaresine karşı olmuş, hattâ hükümdarı hedef alan en sert şiirlerden birini kaleme almıştı! Âkif, Safahat’ının altıncı kitabı olan ‘Âsım’da Abdülhamid’den ‘Yıldız’daki baykuş’ diye bahsediyor, ‘Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamid’ diyor, şiir bu şekilde ağır ifadelerle devam ediyordu ve 108 sene aradan sonra şimdi tekrar gündeme gelen makalesinde de istibdat dönemine karşı hissettiği nefreti açıkça ifadeden çekinmiyordu.

