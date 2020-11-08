Paul Mukairu Anderlecht'e gitme nedenini açıkladı! İşte ayrılık sebebi

Antalyaspor'un Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'e bir yıllığına kiraladığı Paul Mukairu, transferiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Le Soir gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren 20 yaşındaki Nijeryalı kanat-forvet Anderlecht'e gelme nedeni hakkında şöyle konuştu:



"Transfer için önümde çok seçenek vardı. Ancak Anderlecht, özellikle de teknik direktör Vincent Kompany nedeniyle ben en çok cezbeden kulüp oldu. Kendisi, Avrupa futbolu için büyük bir isim. Bana çok güven veriyor ve çalışmam için beni cesaretlendiriyor. Öte yandan Anderlecht kulübü de tüm dünyada tanınıyor."

