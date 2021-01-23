Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Adı Sivasspor ile anılan Brezilyalı golcü Alexandre Pato, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

31 yaşındaki dünya yıldızı, Twitter hesabından Aslan paylaşımı yaptı.Bu paylaşım sonrası ismi Sivasspor ile anılsa da Galatasaray'a mı transfer oluyor sorusu akıllara geldi.

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor'a gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.2020 yılında Sao Paulo forması giyen ve 13 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Sambacı forvet kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin, Sau Paulo, Corinthians ve Internacional formaları giydi.

