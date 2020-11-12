Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman olur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışların görüleceğini duyurdu vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyardı.

Kimi zaman da sonbaharda hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde çıkıyor. Akabinde meteoroloji vatandaşlara pastırma sıcakları geliyor yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bununla beraber hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla meydana gelir.

Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

Yani ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri ise serin olmakla beraber yoğun don olayları görülür.

Pastırma yaz ise kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

Bu yüksek basın merkezinde önemli sıcaklık değişimleri olmaktadır.

Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz ve benzeri şeyler havanın puslu olmasına yol açar.

Ancak pastırma yazı denilmesinin nedendi pastırmanın bu dönemde hazırlanması ile ilgilidir.

Dünyanın bir çok yerinde yaşanan bu dönem farklı isimlerle adlandırılmaktadır.

Örneği Pastırma yazı Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) olarak bilinmektedir

