Pastane ve tatlıcılar hafta sonu açık mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı çıktıktan sonra vatandaşların kafasında kalan soru işaretleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından açıklamalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı bugün yeni bir açıklama ile sokağa çıkma yasakları esnasında uygulanacak bazı kurallara ve kaidelere değindi. Vatandaşların aklına gelen pastaneler hafta sonu açık mı? ve tatlıcılar hafta sonu açık mı? sorusu da yanıt bulmuş oldu.



İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili yayınladığı yazıda, pastane ve tatlıcıların durumunu şöyle açıkladı.

Bu işletmeler;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında 10.00-20.00 arasında sadece paket servis hizmeti verecekler.

Hafta içi 10.00-20.00 arasında paket servis ve gel al servisi verecek bu işletmeler, hafta içi 20.00-24.00 arasında sadece telefonda veya online sipariş yolu ile hizmet sunacaklar.

İşte bakanlığın verdiği cevabın tam metni şöyle:



Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;

- Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

- Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2. maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.

