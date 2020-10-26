Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadın askeri birlikleri kuruyor
Azerbaycan tarafından bozguna uğratılan Ermenistan'da çocuklardan sonra kadınlar da silah altına alınacak. Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadın birlikleri oluşturacağını açıkladı.
GÜNDEM 26.10.2020, 21:35
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren, bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği yapan ve ön cephelere çocukları göndermekten bile çekinmeyen Ermenistan'da kadınlar da silah altına alınacak.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, "13 kadın ile birlikte 'kadın birlikleri' oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.
İtalyanca yayın yapan Eurasianews, geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere saldırmaya hazırladığını" iddia etmişti.
Haberde, basında son aylarda eşiyle birlikte adının bazı entrikalarda geçtiği belirtilen Hakobyan'ın 2018'de kendisini bölgede "barışın destekçisi" olarak gösterdiği, hatta Azerbaycanlı kadınları bir barış kampanyasına katılmaya davet ettiği kaydedilmişti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, "13 kadın ile birlikte 'kadın birlikleri' oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.
İtalyanca yayın yapan Eurasianews, geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere saldırmaya hazırladığını" iddia etmişti.
Haberde, basında son aylarda eşiyle birlikte adının bazı entrikalarda geçtiği belirtilen Hakobyan'ın 2018'de kendisini bölgede "barışın destekçisi" olarak gösterdiği, hatta Azerbaycanlı kadınları bir barış kampanyasına katılmaya davet ettiği kaydedilmişti.
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