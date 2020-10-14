Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Ordumuz biraz geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka seslendiği video mesajında diğer konuların yanı sıra 27 Eylül'de başlayan ve 18 gün süren Dağlık Karabağ çatışmalarına değindi.



Çatışmalar sırasında Karabağ güçlerinin "Biraz geri çekildiklerini", ancak "Karabağ Savunma Ordusunun" durumu kontrol ettiğini söyleyen Paşinyan, şöyle konuştu:

"18 gün süren çatışmalar sırasında kahraman birliklerimiz kuzey ve güney yönlerinde biraz geri çekildi. Cephe arkasında sabotaj gruplarını kullanarak panik yaratmaya çalışan düşman taktik değiştirdi. Savunma ordusu durumu kontrol altında tutarak, düşmana insan gücü ve teçhizat olarak ağır kayıplar yaşatıyor."

Tüm bunları toplum karşısında dürüst olmak istediği için söylediğine dikkat çeken Paşinyan, " Azerbaycan ise aksine ölen binlerce kişiyi ve bir milyar doların üzerindeki askeri teçhizat kayıplarını saklıyor" ifadelerini kullandı.



Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül'de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor. Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

